Ярославский передумал продавать яхту ради помощи в отстройке Харькова — СМИ

С сайта брокерской компании Worth Avenue Yachts исчезло объявление о продаже яхты Kaiser Александра Ярославского, деньги от реализации которой олигарх обещал отдать на восстановление разрушенного войной Харькова.

Об этом сообщает издание «Думка» и отмечает, что 4 февраля по электронной почте обратилось за комментарием в пресс-службу группы DCH, которой владеет Ярославский, однако на вечер 7 февраля никакой реакции на запрос не поступило.



Скрин с сайта Worth Avenue Yachts

Источники «Думки» в политических кругах подтвердили, что Ярославский якобы отказался от идеи продавать яхту.

Напомним, что Ярославский покинул Украину еще до полномасштабного вторжения РФ. Он вылетел в Великобританию сразу после смертельного ДТП, которое случилось на Харьковщине с участием его кортежа. Перед вылетом бизнесмен заявил в комментарии МГ «Объектив», что в момент ДТП спал дома, и узнал о происшедшем только утром. Позже сотрудник компании Ярославского DCH явился к правоохранителям с повинной — заявил, что за рулем во время ДТП был он. Однако правоохранители усомнились в таких показаниях. Министр МВД Денис Монастырский заявил о том, что дело пытались сфальсифицировать и уволил за это начальника ГУ Нацполиции Харьковщины.

3 марта 2022 года Ярославский пообещал продать свою яхту Kaiser, а деньги направить на программу восстановления разрушенного войной Харькова.



Публикация Ярославского в Facebook

В мае на сайте Worth Avenue Yachts появилось объявление о продаже судна за 49,5 миллионов евро, сообщало издание Forbes Украина.

В августе «Украинская правда» опубликовала расследование об украинских бизнесменах и чиновниках, которые во время вторжения РФ в Украину находятся за рубежом. 60-метровую яхту Kaiser журналисты заметили неподалеку от французской Ниццы. С помощью дрона на яхте зафиксировали женщину, похожую на жену Ярославского Марину Светницкую.

По итогам 2022 года Ярославский занимал 19 место среди самых богатых украинцев по версии Forbes Украина. Его состояние оценивалось в 340 миллионов долларов.

20 января интернет-издание «Украинский футбол» со ссылкой на источники сообщило, что Ярославский якобы прекратил финансировать харьковский футбольный клуб «Металлист».