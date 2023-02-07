Ярославський передумав продавати яхту задля допомоги у відбудові Харкова – ЗМІ

Із сайту брокерської компанії Worth Avenue Yachts зникло оголошення щодо продажу яхти Kaiser Олександра Ярославського, гроші від реалізації якої олігарх обіцяв віддати на відновлення зруйнованого війною Харкова.

Про це повідомляє видання “Думка” і зазначає, що 4 лютого електронною поштою звернулося за коментарем до пресслужби групи DCH, якою володіє Ярославський, проте на вечір 7 лютого жодної реакції на запит не надійшло.



Скрін із сайту Worth Avenue Yachts

Джерела “Думки” у політичних колах підтвердили, що Ярославський нібито відмовився від ідеї продавати яхту.

Нагадаємо, що Ярославський залишив Україну ще до повномасштабного вторгнення РФ. Він вилетів до Великобританії одразу після смертельної ДТП, яка сталася на Харківщині за участю його кортежу. Перед вильотом бізнесмен заявив у коментарі МГ “Об’єктив”, що в момент ДТП спав вдома і дізнався про те, що сталося, тільки вранці. Пізніше співробітник компанії Ярославського DCH з’явився до правоохоронців з повинною – заявив, що за кермом під час ДТП був він. Проте правоохоронці засумнівалися в таких свідченнях. Міністр МВС Денис Монастирський заявив, що справу намагалися сфальсифікувати та звільнив за це начальника ГУ Нацполіції Харківщини.

3 березня 2022 року Ярославський пообіцяв продати свою яхту Kaiser, а гроші направити на програму відновлення зруйнованого війною Харкова.



Публікація Ярославського у Facebook

У травні на сайті Worth Avenue Yachts з’явилося оголошення про продаж судна за 49,5 мільйонів євро, повідомляло видання Forbes Україна.

У серпні “Українська правда” опублікувала розслідування про українських бізнесменів та чиновників, які під час вторгнення РФ в Україну перебувають за кордоном. 60-метрову яхту Kaiser журналісти помітили неподалік французької Ніцци. За допомогою дрона на яхті зафіксували жінку, схожу на дружину Ярославського Марину Светницьку.

За підсумками 2022 року Ярославський посідав 19 місце серед найбагатших українців за версією Forbes Україна. Його статки оцінювалися в 340 мільйонів доларів.

20 січня видання “Український футбол” з посиланням на джерела повідомило, що Ярославський нібито припинив фінансувати харківський футбольний клуб “Металіст”.