З якими питаннями звертатися до мобільних хабів Харківщини, повідомили у ХОВА
П’ять “мобільних хабів Харківщини” запрацювали у Полтавській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській областях та Києві. Їхнє завдання – підтримувати земляків-переселенців в інших регіонах.
“Перші запити вже почали надходити до мобільного хабу з Полтавської області через чат-бот. За першу добу роботи було зафіксовано 16 звернень. Найпоширеніші питання стосуються забезпечення гуманітарною допомогою та юридичних консультацій“, — повідомили в пресслужбі ХОВА 11 грудня.
Проєкт мобільного хабу ХОВА реалізувала разом із БФ “Право на захист”. Підтримку надають мешканцям Харківської області, які залишили свої будинки через агресію РФ і, ставши ВПО, змушені шукати прихисток в інших регіонах.
“Звернувшись по допомогу до «Мобільного хабу Харківщини», ВПО можуть отримати гуманітарну, психологічну та юридичну допомогу. До складу виїзного центру входять: фахівець соціальної роботи, юрист, психолог, інші фахівці за потребою”, – зазначили у ХОВА.
У фахівців внутрішньо переміщені особи з Харківської області можуть отримати консультації щодо оформлення документів, соціальних виплат і компенсацій, юридичні консультації, допомогу в розгляді звернень, психологічну підтримку, оцінку індивідуальних потреб, інформацію про стан житла після обстрілу ворога тощо.
У ХОВА наголосили, що допомога переселенцям – “важлива складова реалізації пункту “Людський капітал” Плану внутрішньої стійкості президента України Володимира Зеленського”. Надалі проєкт розширюватимуть.
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“Продовжуємо комунікацію з головами ОВА, міжнародними благодійними фондами та волонтерськими організаціями, аби вдосконалювати роботу хабів, розширювати їх функціонал та впроваджувати проєкт в інших регіонах”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Звертатися за допомогою можна через чат-бот у телеграмі: https://t.me/Mobilnyi_khab_Kharkivshchyny_bot.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: впл, допомога, переселенцы, сінєгубов, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 12:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять “мобільних хабів Харківщини” запрацювали у Полтавській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській областях і Києві. Їхнє завдання – підтримувати земляків-переселенців".