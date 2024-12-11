С какими вопросами обращаться в мобильные хабы Харьковщины, сообщили в ХОВА
Пять «мобильных хабов Харьковщины» заработали в Полтавской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве. Их задача — поддерживать земляков-переселенцев в других регионах.
«Первые запросы уже начали поступать в мобильный хаб из Полтавской области через чат-бот. За первые сутки работы было зафиксировано 16 обращений. Часто задаваемые вопросы касаются обеспечения гуманитарной помощью и юридических консультаций», — сообщили в пресс-службе ХОВА 11 декабря.
Проект мобильного хаба ХОВА реализовала вместе с БФ «Право на защиту». Поддержку предоставляют жителям Харьковской области, которые покинули свои дома из-за агрессии РФ и, став ВПЛ, вынуждены искать убежище в других регионах.
«Обратившись за помощью в «Мобильный хаб Харьковщины», ВПЛ могут получить гуманитарную, психологическую и юридическую помощь. В состав выездного центра входят: специалист социальной работы, юрист, психолог, другие специалисты по необходимости», — отметили в ХОВА.
У специалистов внутренне перемещенные лица из Харьковской области могут получить консультации по оформлению документов, социальных выплат и компенсаций, юридические консультации, помощь в рассмотрении обращений, психологическую поддержку, оценку индивидуальных потребностей, информации о состоянии жилья после обстрелов врага и та далее.
В ХОВА подчеркнули, что помощь переселенцам — «важная составляющая реализации пункта «Человеческий капитал» Плана внутренней устойчивости президента Украины Владимира Зеленского». В дальнейшем проект будут расширять.
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«Продолжаем коммуникацию с председателями ОВА, международными благотворительными фондами и волонтерскими организациями, чтобы совершенствовать работу хабов, расширять их функционал и внедрять проект в других регионах», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Обращаться за помощью можно через чат-бот в Telegram: https://t.me/Mobilnyi_khab_Kharkivshchyny_bot.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: впл, допомога, переселенцы, помощь, синегубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 12:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять «мобильных хабов Харьковщины» заработали в Полтавской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве. Их задача — поддерживать земляков-переселенцев ".