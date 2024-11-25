Более 4,5 тыс. переселенцев получили помощь в Купянском хабе за две недели
В течение двух недель в Купянском центре поддержки в Харькове помощь получили более 4500 переселенцев, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Как отмечают в ХОВА, с мая из Липцевского, Волчанского, Купянского и Боровского направлений эвакуировали около 22 тысяч человек.
В общем запустили Волчанский, Липецкий и Куриловский хабы, в которых уже зарегистрировано более 20 тысяч человек, добавили в ОВА.
«В профильных хабах людям оказывается медицинская, материальная, юридическая и другая поддержка. При необходимости – временное жилье в местах компактного расположения. Хабы – эффективный формат для поддержки наших людей, поэтому планируем и дальше расширять сеть», — пояснил Синегубов.
Он также сообщил, что Харьковщина – в двойке лидеров региона в реализации Программы компенсации работодателям затрат на оплату труда трудоустроенных ВПЛ.
«Программой воспользовались 539 работодателей области, получив компенсацию на общую сумму 26,7 млн грн за трудоустройство 1338 вынужденных переселенцев. В этом году 86 проектов получили микрогранты в рамках проекта «єРобота». Также областным центром занятости были предоставлены ваучеры на обучение для 667 внутренне перемещенных лиц», — добавил глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: допомога, купянск, Олег Синегубов, помощь, хаб, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 16:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение двух недель в Купянском центре поддержки в Харькове помощь получили более 4500 переселенцев, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".