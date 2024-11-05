Центр поддержки жителей Купянска стартовал на Харьковщине
Эвакуированные жители Купянска теперь могут комплексно получать гуманитарную помощь в Харькове, сообщает ХОВА.
«Сейчас в Харькове проживает более 4,5 тысяч переселенцев из Купянска, в том числе 402 ребенка. Четко понимаем, что этим людям нужно усиленное внимание и поддержка со стороны государства и международных организаций. Поэтому ХОВА в координации с партнерами инициировала открытие локальных пунктов. В хабе жители прифронтовых сел и поселков могут получить социальные, медицинские услуги, а также продуктовые и гигиенические наборы», – рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
В Харькове работают Купянский, Волчанский, Липцевский и Куриловский хабы, в которых уже зарегистрировано около 20 тысяч посетителей. Цифра ежедневно увеличивается, добавил начальник Харьковской ОВА.
К работе гуманитарного хаба присоединились Красный Крест Украины, World Central Kitchen, ADRA Ukraine и Источник Возрождения / CFSR.
На базе хаба работают 10 специалистов, которые обеспечивают работу нескольких направлений.
«Посетители могут получить услуги службы по делам детей, управления соцзащиты, также функционирует ветеранский простор и отдел центра предоставления административных услуг. Кроме этого, в хабе есть представитель центра первичной медицинской помощи, который консультирует и при необходимости оформит направление в профильные отделения областных медицинских учреждений», – рассказал глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.
«Все работники, задействованные в хабе, являются купянчанами. Они с большим пониманием относятся к потребностям и проблемам каждого посетителя. Это очень важная составляющая», – отметил директор хаба Сергей Жадановский.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: купянск, хаб, хова;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 22:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эвакуированные жители Купянска теперь могут комплексно получать гуманитарную помощь в Харькове, сообщает ХОВА.".