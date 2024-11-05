Наступление РФ: враг продвинулся на севере от Харькова и на Купянщине (ISW)
РФ проводит успешные штурмы на Харьковском и Купянском направлении, отметили в сводке за 5 ноября в Институте изучения войны (ISW).
В ходе наступления на Харьковском направлении ВС РФ смогли продвинуться на западе от Глубокого, на восточном берегу Травянского водохранилища, сообщают аналитики. Кроме того, у врага есть успехи и на Купянщине.
«Российские войска продвинулись юго-восточнее Купянска и северо-западнее Кременной во время продолжения российских наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 4 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Новоселовского (юго-восточнее Купянска) и юго-восточнее Ямполевки», – написали в ISW.
Тем временем россияне продолжают штурмовать наши позиции возле Кондрашовки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Чернещины и Степовой Новоселовки, добавили аналитики.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, купянск, наступ, наступление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 09:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ проводит успешные штурмы на Харьковском и Купянском направлении, отметили в сводке за 5 ноября в Институте изучения войны (ISW). ".