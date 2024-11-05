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Наступление РФ: враг продвинулся на севере от Харькова и на Купянщине (ISW)

Украина 09:21   05.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Наступление РФ: враг продвинулся на севере от Харькова и на Купянщине (ISW)

РФ проводит успешные штурмы на Харьковском и Купянском направлении, отметили в сводке за 5 ноября в Институте изучения войны (ISW). 

В ходе наступления на Харьковском направлении ВС РФ смогли продвинуться на западе от Глубокого, на восточном берегу Травянского водохранилища, сообщают аналитики. Кроме того, у врага есть успехи и на Купянщине.

«Российские войска продвинулись юго-восточнее Купянска и северо-западнее Кременной во время продолжения российских наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 4 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Новоселовского (юго-восточнее Купянска) и юго-восточнее Ямполевки», – написали в ISW.

Тем временем россияне продолжают штурмовать наши позиции возле Кондрашовки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Чернещины и Степовой Новоселовки, добавили аналитики.

Читайте также: РФ приближается к Колесниковке, оккупированы новые территории (Deep State)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 09:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ проводит успешные штурмы на Харьковском и Купянском направлении, отметили в сводке за 5 ноября в Институте изучения войны (ISW). ".