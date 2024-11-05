РФ приближается к Колесниковке, оккупированы новые территории (Deep State)

Авторы проекта Deep State 5 ноября обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно, что враг вновь захватил часть наших территорий.

Оккупанты смогли продвинуться на Купянщине и приблизиться к Колесниковке, указывают аналитики.

Напомним, ранее в ВСУ сообщали, что от населенных пунктов Купянщины практически ничего не осталось – враг бьет по всему, что только видит. Обстреливают из артиллерии и других видов вооружения, однако чаще всего применяют дроны.