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РФ приближается к Колесниковке, оккупированы новые территории (Deep State)

Происшествия 07:28   05.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
РФ приближается к Колесниковке, оккупированы новые территории (Deep State) Фото: Генштаб ВСУ

Авторы проекта Deep State 5 ноября обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно, что враг вновь захватил часть наших территорий.

Оккупанты смогли продвинуться на Купянщине и приблизиться к Колесниковке, указывают аналитики.

Deep State

Напомним, ранее в ВСУ сообщали, что от населенных пунктов Купянщины практически ничего не осталось – враг бьет по всему, что только видит. Обстреливают из артиллерии и других видов вооружения, однако чаще всего применяют дроны.

Читайте также: Трое людей погибли в Ковшаровке, в Харькове 15 раненых. Последствия ударов РФ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 07:28;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы карты Deep State 5 ноября обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно, что враг вновь захватил часть наших территорий.".