РФ приближается к Колесниковке, оккупированы новые территории (Deep State)
Фото: Генштаб ВСУ
Авторы проекта Deep State 5 ноября обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно, что враг вновь захватил часть наших территорий.
Оккупанты смогли продвинуться на Купянщине и приблизиться к Колесниковке, указывают аналитики.
Напомним, ранее в ВСУ сообщали, что от населенных пунктов Купянщины практически ничего не осталось – враг бьет по всему, что только видит. Обстреливают из артиллерии и других видов вооружения, однако чаще всего применяют дроны.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Deep State, купянск, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 07:28;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы карты Deep State 5 ноября обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно, что враг вновь захватил часть наших территорий.".