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Трое людей погибли в Ковшаровке, в Харькове 15 раненых. Последствия ударов РФ

Происшествия 09:08   04.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Трое людей погибли в Ковшаровке, в Харькове 15 раненых. Последствия ударов РФ Фото: Олег Синегубов/Telegram

В утренней сводке 4 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за ударов РФ по Харькову и области есть погибшие и раненые.

В 21:17 россияне ударили по селу Питомник – там повреждены два дома. В 21:30 «прилетело» по Купянскому району. В селе Ковшаровка вражеский снаряд попал по пятиэтажке. Под завалами нашли тела троих людей.

«20:58 — 22:30 г. Харьков. В результате обстрела повреждено остекление окон объекта инфраструктуры, 4 торговых павильона, два супермаркета, дом, лабораторию, кофейню, 21 торговый киоск, торговый центр, кафе, 2 жилых дома, 10 автомобилей. Пострадали 11 гражданских людей и 4 сотрудника МВД», – написал Синегубов.

Кроме того, оккупанты били по области и днем. В основном, обстреливали Богодуховский район. Есть разрушения домов, информация о пострадавших не поступала.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 09:08;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 4 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за ударов РФ по Харькову и области есть погибшие и раненые.".