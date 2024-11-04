Трое людей погибли в Ковшаровке, в Харькове 15 раненых. Последствия ударов РФ
В утренней сводке 4 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за ударов РФ по Харькову и области есть погибшие и раненые.
В 21:17 россияне ударили по селу Питомник – там повреждены два дома. В 21:30 «прилетело» по Купянскому району. В селе Ковшаровка вражеский снаряд попал по пятиэтажке. Под завалами нашли тела троих людей.
«20:58 — 22:30 г. Харьков. В результате обстрела повреждено остекление окон объекта инфраструктуры, 4 торговых павильона, два супермаркета, дом, лабораторию, кофейню, 21 торговый киоск, торговый центр, кафе, 2 жилых дома, 10 автомобилей. Пострадали 11 гражданских людей и 4 сотрудника МВД», – написал Синегубов.
Кроме того, оккупанты били по области и днем. В основном, обстреливали Богодуховский район. Есть разрушения домов, информация о пострадавших не поступала.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, рф, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 09:08;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 4 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за ударов РФ по Харькову и области есть погибшие и раненые.".