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Троє людей загинули у Ківшарівці, у Харкові 15 поранених. Наслідки ударів РФ

Події 09:08   04.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Троє людей загинули у Ківшарівці, у Харкові 15 поранених. Наслідки ударів РФ Фото: Олег Синєгубов/Telegram

У ранковому зведенні 4 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що через удари РФ по Харкову та області є загиблій поранені.

О 21:17 росіяни вдарили по селу Питомник – там пошкоджені два будинки. О 21:30 “прилетіло” по Куп’янському району. У селі Ківшарівка ворожий снаряд влучив у п’ятиповерхівку. Під завалами знайшли тіла трьох людей.

20:58 — 22:30 м. Харків. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон об’єкта інфраструктури, 4 торгівельних павільйони, два супермаркети, будинок, лабораторію, кав’ярню, 21 торговий кіоск, торгівельний центр, кафе, 2 житлових будинки, 10 автомобілів. Постраждали 11 цивільних людей та 4 співробітники МВС“, – написав Синєгубов.

Крім того, окупанти били по області протягом дня. В основному, обстрілювали Богодухівський район. Є руйнування будинків, інформація про постраждалих не надходила.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 09:08;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 4 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що через удари РФ по Харкову та області є загиблій поранені.".