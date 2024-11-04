Троє людей загинули у Ківшарівці, у Харкові 15 поранених. Наслідки ударів РФ
У ранковому зведенні 4 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що через удари РФ по Харкову та області є загиблій поранені.
О 21:17 росіяни вдарили по селу Питомник – там пошкоджені два будинки. О 21:30 “прилетіло” по Куп’янському району. У селі Ківшарівка ворожий снаряд влучив у п’ятиповерхівку. Під завалами знайшли тіла трьох людей.
“20:58 — 22:30 м. Харків. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон об’єкта інфраструктури, 4 торгівельних павільйони, два супермаркети, будинок, лабораторію, кав’ярню, 21 торговий кіоск, торгівельний центр, кафе, 2 житлових будинки, 10 автомобілів. Постраждали 11 цивільних людей та 4 співробітники МВС“, – написав Синєгубов.
Крім того, окупанти били по області протягом дня. В основному, обстрілювали Богодухівський район. Є руйнування будинків, інформація про постраждалих не надходила.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 09:08;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 4 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що через удари РФ по Харкову та області є загиблій поранені.".