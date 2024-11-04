Пожежі на Харківщині: співробітники ДСНС за добу загасили 12 загорянь

Як уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, дві пожежі виникли через ворожі обстріли регіону.

“Увечері ворог завдав авіаційних ударів по Харкову. ️Одне з влучань зафіксовано неподалік житлової забудови Шевченківського району міста. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі, будівля супермаркету та інші торговельні об’єкти. ️Загалом за попередніми даними постраждало 13 людей. Остаточна інформація уточнюється. ️На місці події працювали підрозділи ДСНС, які обстежили пошкоджені будинки. ️Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалому населенню”, – повідомили рятувальники.

Тим часом у селі Питомник Дергачівської громади горіли дві будівлі, загальною площею 100 м. кв. Без постраждалих.

“У селі Мала Данилівка Харківського району горіла трава на площі 10 м кв. Жертв та постраждалих немає”, – додали у ДСНС.