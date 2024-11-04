Live
  • Пн 04.11.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.29
  • EUR 44.97

Пожежі на Харківщині: співробітники ДСНС за добу загасили 12 загорянь

Події 08:31   04.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пожежі на Харківщині: співробітники ДСНС за добу загасили 12 загорянь

Як уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, дві пожежі виникли через ворожі обстріли регіону.

“Увечері ворог завдав авіаційних ударів по Харкову. ️Одне з влучань зафіксовано неподалік житлової забудови Шевченківського району міста. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі, будівля супермаркету та інші торговельні об’єкти. ️Загалом за попередніми даними постраждало 13 людей. Остаточна інформація уточнюється. ️На місці події працювали підрозділи ДСНС, які обстежили пошкоджені будинки. ️Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалому населенню”, – повідомили рятувальники.

Тим часом у селі Питомник Дергачівської громади горіли дві будівлі, загальною площею 100 м. кв. Без постраждалих.

“У селі Мала Данилівка Харківського району горіла трава на площі 10 м кв. Жертв та постраждалих немає”, – додали у ДСНС.

Читайте також: Генштаб: на Харківському напрямку за добу було 4 бої, на Куп’янському – 16

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Пожежі на Харківщині: співробітники ДСНС за добу загасили 12 загорянь
Пожежі на Харківщині: співробітники ДСНС за добу загасили 12 загорянь
04.11.2024, 08:31
Наслідки ракетного удару по Харкову показала прокуратура (відео, фото)
Наслідки ракетного удару по Харкову показала прокуратура (відео, фото)
01.11.2024, 20:17
Генштаб: на Харківському напрямку за добу було 4 бої, на Куп’янському – 16
Генштаб: на Харківському напрямку за добу було 4 бої, на Куп’янському – 16
04.11.2024, 08:18
Сьогодні 4 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 4 листопада: яке свято та день в історії
04.11.2024, 06:00
ISW: настання холодів допомагає росіянам просуватися на півночі Харківщини
ISW: настання холодів допомагає росіянам просуватися на півночі Харківщини
04.11.2024, 08:02
Три серії вибухів у Харкові: Терехов, прокуратура та поліція про наслідки
Три серії вибухів у Харкові: Терехов, прокуратура та поліція про наслідки
04.11.2024, 00:25

Новини за темою:

08:02
ДСНС: 28 разів виїжджали рятувальники на пожежі в екосистемах Харківщини
14:17
Харківщина у вогні: що ускладнює гасити пожежі, розповів Синєгубов
21:20
“Не внаслідок бойових дій”: на Харківщині спалахнув газопровід (відео)
12:15
Масштабна пожежа спалахнула на складах із фарбою у Харкові
22:01
20 мешканців евакуювали з будинку в центрі Харкова через масштабну пожежу

Ви читали новину: «Пожежі на Харківщині: співробітники ДСНС за добу загасили 12 загорянь»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 08:31;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, дві пожежі виникли через ворожі обстріли регіону.".