Генштаб: на Харківському напрямку за добу було 4 бої, на Куп’янському – 16
Вранці 4 листопада Генштаб ЗСУ поінформував про бої, що сталися за добу на Харківщині, а також – про ворожі авіаудари.
На Харківському напрямку ворог атакував чотири рази у районі Вовчанська. Також, за даними Генштабу, Сили оборони стримували наступ противника і на Куп’янщині.
“Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 16. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Берестового, Загризового, Кругляківки, Вишневого та Першотравневого”, – написали в Генштабі.
Ворог випустив авіабомби на такі населені пункти регіону: Харкову, Рубленому, Питомнику, Околу, Козачій Лопані, Муравському та Ковалям.
Втрати ворога, за даними ГШ, такі:
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: генштаб, ЗСУ, наступ, штурмы;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 08:18;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 4 листопада Генштаб ЗСУ поінформував про бої, що сталися за добу на Харківщині, а також – про ворожі авіаудари. ".