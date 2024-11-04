Генштаб: на Харківському напрямку за добу було 4 бої, на Куп’янському – 16

Вранці 4 листопада Генштаб ЗСУ поінформував про бої, що сталися за добу на Харківщині, а також – про ворожі авіаудари.

На Харківському напрямку ворог атакував чотири рази у районі Вовчанська. Також, за даними Генштабу, Сили оборони стримували наступ противника і на Куп’янщині.

“Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 16. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Берестового, Загризового, Кругляківки, Вишневого та Першотравневого”, – написали в Генштабі.

Ворог випустив авіабомби на такі населені пункти регіону: Харкову, Рубленому, Питомнику, Околу, Козачій Лопані, Муравському та Ковалям.

Втрати ворога, за даними ГШ, такі: