ISW: настання холодів допомагає росіянам просуватися на півночі Харківщини

Завдяки погіршенню погодних умов ЗС РФ можуть проводити більше піхотних штурмів та зміцнювати свої позиції, пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).

“Особливо на північ від міста Харкова біля Липців, де земля почала промерзати. Російські сили використовували цивільну техніку замість бронетехніки під час останніх штурмів, а українські сили готують протитанкові зміцнення на випадок, якщо Росія накопичить сили та засоби для майбутніх наступальних операцій на півночі Харківської області”, – уточнюють аналітики.

Також, за даними російських джерел, окупанти знову просунулися на Куп’янщині. В ISW поки не спростували, але й не підтвердили цю інформацію.

“Російський блогер заявив 2 і 3 листопада, що російські війська просунулися на пів кілометра в глибину в межах Петропавлівки (на схід від Куп’янська) і очистили лісовий масив поблизу Стельмахівки (на захід від Сватового). Генштаб України повідомив, що російські війська продовжували наступ на північ від Куп’янська в районі Голубівки; на північний схід від Куп’янська біля Синьківки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; на південний схід від Куп’янська біля Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Степової Новоселівки, Загризове, Берестового, Піщаного”, – додали в Інституті вивчення війни.