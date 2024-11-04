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ISW: настання холодів допомагає росіянам просуватися на півночі Харківщини

Україна 08:02   04.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: настання холодів допомагає росіянам просуватися на півночі Харківщини

Завдяки погіршенню погодних умов ЗС РФ можуть проводити більше піхотних штурмів та зміцнювати свої позиції, пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).

“Особливо на північ від міста Харкова біля Липців, де земля почала промерзати. Російські сили використовували цивільну техніку замість бронетехніки під час останніх штурмів, а українські сили готують протитанкові зміцнення на випадок, якщо Росія накопичить сили та засоби для майбутніх наступальних операцій на півночі Харківської області”, – уточнюють аналітики.

Також, за даними російських джерел, окупанти знову просунулися на Куп’янщині. В ISW поки не спростували, але й не підтвердили цю інформацію.

“Російський блогер заявив 2 і 3 листопада, що російські війська просунулися на пів кілометра в глибину в межах Петропавлівки (на схід від Куп’янська) і очистили лісовий масив поблизу Стельмахівки (на захід від Сватового).  Генштаб України повідомив, що російські війська продовжували наступ на північ від Куп’янська в районі Голубівки; на північний схід від Куп’янська біля Синьківки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; на південний схід від Куп’янська біля Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Степової Новоселівки, Загризове, Берестового, Піщаного”, – додали в Інституті вивчення війни.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 08:02;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завдяки погіршенню погодних умов ЗС РФ можуть проводити більше піхотних штурмів та зміцнювати свої позиції, пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).".