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Як білоруси воюють за Україну на Харківщині: ГУР показало відео

Події 18:18   03.11.2024
Оксана Горун
Як білоруси воюють за Україну на Харківщині: ГУР показало відео Скриншот

Воїни полку імені Кастуся Калиновського на Харківщині знищують окупантів. Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало кадри з фронту.

“Філігранна точність ― воїни полку Каліновського нищать російських окупантів вогнем з МК-19. Воїни полку імені Кастуся Каліновського ліквідовують московитів на Харківщині. На відео ― атмосферні кадри філігранної вогневої роботи розрахунків  автоматичних  станкових гранатометів МК-19  та H&K GMG”, – прокоментували опубліковане відео у ГУР.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 18:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни полку імені Кастуся Калиновського на Харківщині знищують окупантів. Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало кадри з фронту".