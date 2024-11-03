Як білоруси воюють за Україну на Харківщині: ГУР показало відео
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Воїни полку імені Кастуся Калиновського на Харківщині знищують окупантів. Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало кадри з фронту.
“Філігранна точність ― воїни полку Каліновського нищать російських окупантів вогнем з МК-19. Воїни полку імені Кастуся Каліновського ліквідовують московитів на Харківщині. На відео ― атмосферні кадри філігранної вогневої роботи розрахунків автоматичних станкових гранатометів МК-19 та H&K GMG”, – прокоментували опубліковане відео у ГУР.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 18:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни полку імені Кастуся Калиновського на Харківщині знищують окупантів. Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало кадри з фронту".