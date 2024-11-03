Як білоруси воюють за Україну на Харківщині: ГУР показало відео

Воїни полку імені Кастуся Калиновського на Харківщині знищують окупантів. Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало кадри з фронту.

“Філігранна точність ― воїни полку Каліновського нищать російських окупантів вогнем з МК-19. Воїни полку імені Кастуся Каліновського ліквідовують московитів на Харківщині. На відео ― атмосферні кадри філігранної вогневої роботи розрахунків автоматичних станкових гранатометів МК-19 та H&K GMG”, – прокоментували опубліковане відео у ГУР.