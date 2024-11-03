ISW: Здатність РФ ефективно використовувати КАБи по містах можуть обмежити

Інститут вивчення війни (ISW) в огляді за 2 листопада спрогнозував, якими можуть бути наслідки планомірного знищення українськими силами російської системи ППО.

“Подальша деградація парасольки протиповітряної оборони Росії, особливо над окупованою Україною, може вплинути на те, наскільки близько до лінії фронту російські пілоти готові діяти, і може обмежити здатність Росії ефективно використовувати плануючі бомби як проти прифронтових районів, так і для тилових українських міст”, — пишуть аналітики ISW в огляді за 2 листопада

До теми ослаблення російської ППО в Інституті вивчення війни звернулися на тлі кількох поспіль повідомлень про знищення російських радарів та пускових установок.

“Російський користувач Телеграм, який назвався співробітником невідомої філії російських спецслужб, 2 листопада заявив, що українські сили провели удар ATACMS по російській системі протиповітряної оборони С-300/400 поблизу окупованого Моспиного (на південний схід від Донецька)… 31 жовтня користувач Телеграм заявив, що 23 жовтня українські війська вдарили з безпілотника по російській радіолокаційній станції “Подлет” поблизу окупованого мису Тарханкут у Криму, і що російські сили ще не евакуювали пошкоджену станцію для ремонту. 31 жовтня український підрозділ опублікував кадри, на яких нібито показано успішний український удар по російській системі протиповітряної оборони “Бук” у невизначеній зоні фронту, і кадри показали вторинні вибухи, що відповідають успішному удару по такій системі. 25 жовтня Генштаб України повідомив, що в ніч з 24 на 25 жовтня в окупованій Луганській області українські війська завдали ударів по російському ЗРК “Бук-М3” та знищили РЛС іншого ЗРК “Бук-М2”. Офіційні українські джерела повідомили, що українські сили також завдали ударів по системі “Бук-М2” на півдні України 23 жовтня та по системи ППО “Бук-М3″ у ніч з 20 на 21 жовтня в невизначеному районі фронту”, – перерахували відомі дані в огляді ISW.

Аналітики наголосили, що відновити системи ППО росіянам буде непросто.

“Раніше ISW спостерігав ознаки того, що через санкції Заходу Росії важко отримати мікроелектронні компоненти, необхідні для виробництва складної зброї та систем ППО, і Росія може бути не в змозі виробляти або ремонтувати достатню кількість систем ППО, щоб підтримувати поточну щільність прикриття ППО Росії над окупованою Україною, якщо Україна знищить значну кількість російських систем”, – дійшли висновку в Інституті вивчення війни.

Зазначимо, що армія РФ значно рідше почала використовувати системи ППО С-300/С-400 для ударів по Харкову. Ще навесні саме ракетами із цих пускових найчастіше тероризували місто. Наприклад, 22 березня по місту та області вдарили одразу 17 ракет С-300. Ситуація почала змінюватися після того, як у відповідь на повторний наступ ЗС РФ на Харків у травні США та союзники дозволили застосовувати свої озброєння для ударів по території Росії (на обмежену глибину). Внаслідок Сили оборони змогли знищити кілька пускових установок С-300 у Бєлгородській області. Поступово головним засобом, яким “кошмарять” Харків, стали КАБи. Так, за даними мера Ігоря Терехова, у жовтні ЗС РФ вдарили по місту 21 КАБом та чотирма ракетами – Х-59 та “Грім Е-1”.

Ударів С-300 по Харкову за осінь завдали 1 вересня (коли розгромили Палац спорту) та 1 листопада (“приліт” по будівлі Національної поліції). Зменшення інтенсивності обстрілів із використанням С-300 може підтверджувати висновки ISW щодо накопичення проблем із кількістю засобів ППО в розпорядженні ЗС РФ.