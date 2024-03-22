Атака на енергетику Харківщини: РФ запустила дві ракети «Іскандер» і 17 С-300

Армія РФ запустила по об’єктах енергетики Харкова та області дві ракети «Іскандер-М» та сімнадцять С-300.

«Слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місцях від самого ранку, завдяки зібраним уламкам вдалося швидко встановити тип озброєння. Робота триває, фіксуємо воєнні злочини РФ», – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловози. Пожежі у Харкові та області гасять понад 50 одиниць техніки. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком.