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Атака на енергетику Харківщини: РФ запустила дві ракети «Іскандер» і 17 С-300

Події 14:56   22.03.2024
Вікторія Яковенко
Атака на енергетику Харківщини: РФ запустила дві ракети «Іскандер» і 17 С-300 Фото: Сергій Болвінов

Армія РФ запустила по об’єктах енергетики Харкова та області дві ракети «Іскандер-М» та сімнадцять С-300.

«Слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місцях від самого ранку, завдяки зібраним уламкам вдалося швидко встановити тип озброєння. Робота триває, фіксуємо воєнні злочини РФ», – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

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Фото: Сергій Болвінов

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловозиПожежі у Харкові та області гасять понад 50 одиниць техніки. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 14:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ запустила по об’єктах енергетики Харкова та області дві ракети «Іскандер-М» та сімнадцять С-300.".