Атака на энергетику Харьковщины: РФ запустила две ракеты «Искандер» и 17 С-300
Армия РФ запустила по объектам энергетики Харькова и области — две ракеты «Искандер-М» и семнадцать С-300.
«Следователи, криминалисты и взрывотехники работают на местах с самого утра, благодаря собранным обломкам удалось быстро установить тип вооружения. Работа продолжается, фиксируем военные преступления РФ», – сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушат более 50 единиц техники. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, ракети, рф, удар, харьковщина, энергетика;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Атака на энергетику Харьковщины: РФ запустила две ракеты «Искандер» и 17 С-300»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 14:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ запустила по объектам энергетики Харькова и области — две ракеты «Искандер-М» и семнадцать С-300.".