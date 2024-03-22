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Атака на энергетику Харьковщины: РФ запустила две ракеты «Искандер» и 17 С-300

Происшествия 14:56   22.03.2024
Виктория Яковенко
Атака на энергетику Харьковщины: РФ запустила две ракеты «Искандер» и 17 С-300 Фото: Сергей Болвинов

Армия РФ запустила по объектам энергетики Харькова и области — две ракеты «Искандер-М» и семнадцать С-300.

«Следователи, криминалисты и взрывотехники работают на местах с самого утра, благодаря собранным обломкам удалось быстро установить тип вооружения. Работа продолжается, фиксируем военные преступления РФ», – сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Фото: Сергей Болвинов

Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушат более 50 единиц техники. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 14:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ запустила по объектам энергетики Харькова и области — две ракеты «Искандер-М» и семнадцать С-300.".