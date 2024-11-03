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КАБ долетів до Чугуєва – інформація поліції

Події 09:55   03.11.2024
Оксана Горун
КАБ долетів до Чугуєва – інформація поліції Фото: Vitaly V. Kuzmin

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко 3 листопада повідомив, що напередодні ввечері по Чугуєву вдарив КАБ.

“Чугуїв. 2 листопада, 22:50: КАБ. Пошкоджено вікна двоповерхової будівлі навчального закладу, сталося займання сухої трави”, – поінформував Тимошко.

Він також повідомив, що ферму в селі Макариха, яка горіла вночі, атакували два БПЛА “Shahed”.

“Зруйнований корівник. Загинули дві корови. Виникла пожежа”, – зазначив начальник ГУНП.

Тип зброї, з якої вранці, о 05:21, вдарили по Куп’янську-Вузловому, ще встановлюють. Там пошкоджені житлові будинки.

Також Тимошко повідомив, що о 2-й годині ночі росіяни обстріляли Козачу Лопань. Тип зброї встановлюють.

“Пошкоджено шість житлових будинків, господарчі споруди, надвірні будівлі”, – уточнив головний поліціянт Харківщини.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 09:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко 3 листопада повідомив, що напередодні ввечері по Чугуєву вдарив КАБ".