КАБ долетів до Чугуєва – інформація поліції
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко 3 листопада повідомив, що напередодні ввечері по Чугуєву вдарив КАБ.
“Чугуїв. 2 листопада, 22:50: КАБ. Пошкоджено вікна двоповерхової будівлі навчального закладу, сталося займання сухої трави”, – поінформував Тимошко.
Він також повідомив, що ферму в селі Макариха, яка горіла вночі, атакували два БПЛА “Shahed”.
“Зруйнований корівник. Загинули дві корови. Виникла пожежа”, – зазначив начальник ГУНП.
Тип зброї, з якої вранці, о 05:21, вдарили по Куп’янську-Вузловому, ще встановлюють. Там пошкоджені житлові будинки.
Також Тимошко повідомив, що о 2-й годині ночі росіяни обстріляли Козачу Лопань. Тип зброї встановлюють.
“Пошкоджено шість житлових будинків, господарчі споруди, надвірні будівлі”, – уточнив головний поліціянт Харківщини.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, новини Харкова, обстріли, тимошко, Чугуїв, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 09:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко 3 листопада повідомив, що напередодні ввечері по Чугуєву вдарив КАБ".