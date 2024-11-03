Нічні обстріли: Синєгубов повідомив про “прильоти” в Чугуєві та двох громадах

Армія РФ з вечора 2 до ранку 3 листопада обстрілювала Чугуївський, Богодухівський та Куп’янський райони Харківської області. Про наслідки повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“23:02, Чугуївський район, м. Чугуїв. В результаті обстрілу пошкоджено скління допоміжної будівлі навчального закладу. 3 листопада, 01:13, Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Макариха. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю ферми. 3 листопада, 05:30, Куп’янський р-н, смт Купʼянськ-Вузловий. Обстріл населеного пункту. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється”, – написав Синєгубов вранці 3 листопада.

Також протягом доби “прилітало” по Золочівській громаді – у поле між селами Баранівка та Сніги – та по Білому Колодязю під Вовчанськом (там БПЛА вдарив по автомобілю, постраждали двоє чоловіків 60 та 33 років).