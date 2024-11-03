Ночные обстрелы: Синегубов сообщил о «прилетах» в Чугуеве и двух громадах

Армия РФ с вечера 2 до утра 3 ноября обстреливала Чугуевский, Богодуховский и Купянский районы Харьковской области. О последствиях проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«23:02, Чугуевский район, г. Чугуев. В результате обстрела повреждено остекление вспомогательного здания учебного заведения. 3 ноября, 01:13, Богодуховский район, Золочевская ТГ, с. Макариха. В результате обстрела повреждено здание фермы. 3 ноября, 05:30, Купянский р-н, пгт Купянск-Узловой. Обстрел населенного пункта. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал Синегубов утром 3 ноября.

Также в течение суток «прилетало» по Золочевской громаде — в поле между селами Барановка и Снеги — и по Белому Колодцу под Волчанском (там БПЛА ударил по автомобилю, пострадали двое мужчин 60 и 33 лет).