В Чугуевском районе БЛПА ударил по гражданскому авто, пострадали двое мужчин
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По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, российский БПЛА упал в Чугуевском районе около 14:00.
В результате обстрела пострадали двое мужчин.
«Вражеский БПЛА попал в гражданский автомобиль в с. Белый Колодец. 33-летний и 61-летний гражданские мужчины получили взрывные ранения, оба госпитализированы», – отметил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 19:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что российский БПЛА упал в Чугуевском районе около 14:00.".