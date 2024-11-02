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В Чугуевском районе БЛПА ударил по гражданскому авто, пострадали двое мужчин

Происшествия 19:17   02.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Чугуевском районе БЛПА ударил по гражданскому авто, пострадали двое мужчин Скриншот

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, российский БПЛА упал в Чугуевском районе около 14:00.

В результате обстрела пострадали двое мужчин.

«Вражеский БПЛА попал в гражданский автомобиль в с. Белый Колодец. 33-летний и 61-летний гражданские мужчины получили взрывные ранения, оба госпитализированы», – отметил Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 19:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что российский БПЛА упал в Чугуевском районе около 14:00.".