В Чугуевском районе БЛПА ударил по гражданскому авто, пострадали двое мужчин

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, российский БПЛА упал в Чугуевском районе около 14:00.

В результате обстрела пострадали двое мужчин.

«Вражеский БПЛА попал в гражданский автомобиль в с. Белый Колодец. 33-летний и 61-летний гражданские мужчины получили взрывные ранения, оба госпитализированы», – отметил Синегубов.