Оккупанты сбросили авиабомбы на Золочевскую громаду – последствия (фото)
Фото: «Зоря»
По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, россияне сбросили две авиабомбы на громаду в 15:15, пишет «Зоря».
«Они упали на открытой местности (поле) вне с. Барановка и с. Снеги. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», – передает «Зоря».
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаобстрел, золочевская громада, россияне;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 16:24;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, россияне сбросили две авиабомбы на громаду в 15:15, пишет «Зоря».".