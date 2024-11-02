Оккупанты сбросили авиабомбы на Золочевскую громаду – последствия (фото)

По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, россияне сбросили две авиабомбы на громаду в 15:15, пишет «Зоря».

«Они упали на открытой местности (поле) вне с. Барановка и с. Снеги. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», – передает «Зоря».