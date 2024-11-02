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Оккупанты сбросили авиабомбы на Золочевскую громаду – последствия (фото)

Происшествия 16:24   02.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Оккупанты сбросили авиабомбы на Золочевскую громаду – последствия (фото) Фото: «Зоря»

По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, россияне сбросили две авиабомбы на громаду в 15:15, пишет «Зоря».

Фото: «Зоря»
Фото: «Зоря»

«Они упали на открытой местности (поле) вне с. Барановка и с. Снеги. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», – передает «Зоря».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 16:24;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, россияне сбросили две авиабомбы на громаду в 15:15, пишет «Зоря».".