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Трое раненых в Купянске: РФ выпустила авиабомбу по пятиэтажке

Происшествия 11:39   02.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Трое раненых в Купянске: РФ выпустила авиабомбу по пятиэтажке

Авиабомба «прилетела» по пятиэтажке накануне около 21:00. В результате обстрела пострадал 44-летний мужчина и 74-летняя женщина.

Еще один местный житель получил острую реакцию на стресс, уточнили в Харьковской областной прокуратуре.

«По предварительным данным, удар по городу был нанесен УМПБ Д-30 СН. При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – написали правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 11:39;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиабомба «прилетела» по пятиэтажке накануне около 21:00. В результате обстрела пострадал 44-летний мужчина и 74-летняя женщина.".