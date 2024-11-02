Трое раненых в Купянске: РФ выпустила авиабомбу по пятиэтажке
Авиабомба «прилетела» по пятиэтажке накануне около 21:00. В результате обстрела пострадал 44-летний мужчина и 74-летняя женщина.
Еще один местный житель получил острую реакцию на стресс, уточнили в Харьковской областной прокуратуре.
«По предварительным данным, удар по городу был нанесен УМПБ Д-30 СН. При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – написали правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: жилой дом, купянск, обстрел, прилет;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 11:39;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиабомба «прилетела» по пятиэтажке накануне около 21:00. В результате обстрела пострадал 44-летний мужчина и 74-летняя женщина.".