Трое раненых в Купянске: РФ выпустила авиабомбу по пятиэтажке

Авиабомба «прилетела» по пятиэтажке накануне около 21:00. В результате обстрела пострадал 44-летний мужчина и 74-летняя женщина.

Еще один местный житель получил острую реакцию на стресс, уточнили в Харьковской областной прокуратуре.

«По предварительным данным, удар по городу был нанесен УМПБ Д-30 СН. При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – написали правоохранители.