«Их почти не осталось в живом виде». ВСУ о населенных пунктах Купянщины

Из-за постоянных российских обстрелов от населенных пунктов Купянщины практически ничего не осталось – РФ бьет по всему, что только видит.

В целом, ситуация на Купянском направлении – «горячая». Как сообщил в эфире «Суспільне. Студія» офицер 3-й отдельной танковой железной бригады Владимир Гонтарь, враг постоянно бьет по позициям украинских защитников из артиллерии и других видов оружия. Особенно «надоедают» БПЛА.

«Враг с одной стороны осуществляет ими разведку, а с другой – держит постоянное огневое давление. Мы, в свою очередь, наносим ответные удары – находим цели и их поражаем. За прошлый период был поражен ЗРК «Тор», были поражены блиндажи и укрытия с личным составом, автомобили. То есть, мы также можем похвастаться своими достижениями и держим врага под контролем, не даем ему поднять голову», – уточнил офицер.

При этом, оккупанты не хотят приближаться к украинским защитникам. Они не идут на прямые столкновения, отказываются от штурмов в лоб.

«Враг всеми своими действиями пытается показать, что они вот-вот пойдут в наступление, они проводят постоянные ротации, инженерные оборудования, завозит технику, то есть там постоянно хорошее такое движение. Наша задача не дать ему сделать следующие шаги. Населенные пункты – их почти не осталось в таком живом виде, какими они должны быть. Поэтому они (россияне, – ред.) лупят по всему, что увидят из своих летательных аппаратов», – сказал Гонтарь.