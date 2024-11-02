«Их почти не осталось в живом виде». ВСУ о населенных пунктах Купянщины
Из-за постоянных российских обстрелов от населенных пунктов Купянщины практически ничего не осталось – РФ бьет по всему, что только видит.
В целом, ситуация на Купянском направлении – «горячая». Как сообщил в эфире «Суспільне. Студія» офицер 3-й отдельной танковой железной бригады Владимир Гонтарь, враг постоянно бьет по позициям украинских защитников из артиллерии и других видов оружия. Особенно «надоедают» БПЛА.
«Враг с одной стороны осуществляет ими разведку, а с другой – держит постоянное огневое давление. Мы, в свою очередь, наносим ответные удары – находим цели и их поражаем. За прошлый период был поражен ЗРК «Тор», были поражены блиндажи и укрытия с личным составом, автомобили. То есть, мы также можем похвастаться своими достижениями и держим врага под контролем, не даем ему поднять голову», – уточнил офицер.
При этом, оккупанты не хотят приближаться к украинским защитникам. Они не идут на прямые столкновения, отказываются от штурмов в лоб.
«Враг всеми своими действиями пытается показать, что они вот-вот пойдут в наступление, они проводят постоянные ротации, инженерные оборудования, завозит технику, то есть там постоянно хорошее такое движение. Наша задача не дать ему сделать следующие шаги. Населенные пункты – их почти не осталось в таком живом виде, какими они должны быть. Поэтому они (россияне, – ред.) лупят по всему, что увидят из своих летательных аппаратов», – сказал Гонтарь.
Читайте также: Коваленко: РФ закрепляется около Оскола, на Купянск будут давить с трех сторон
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: Купянщина, обстрелы, прилеты;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Их почти не осталось в живом виде». ВСУ о населенных пунктах Купянщины»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 10:56;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за постоянных российских обстрелов от населенных пунктов Купянщины практически ничего не осталось – РФ бьет по всему, что только видит.".