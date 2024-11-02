Троє поранених у Куп’янську: РФ випустила авіабомбу по п’ятиповерхівці

Авіабомба “прилетіла” по п’ятиповерхівці напередодні близько 21:00. Внаслідок обстрілу постраждав 44-річний чоловік та 74-річна жінка.

Ще один місцевий мешканець отримав гостру реакцію на стрес, уточнили у Харківській обласній прокуратурі.

“За попередніми даними, удар по місту був завданий УМПБ Д-30 СН. За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – написали правоохоронці.