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Троє поранених у Куп’янську: РФ випустила авіабомбу по п’ятиповерхівці

Події 11:39   02.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Троє поранених у Куп’янську: РФ випустила авіабомбу по п’ятиповерхівці

Авіабомба “прилетіла” по п’ятиповерхівці напередодні близько 21:00. Внаслідок обстрілу постраждав 44-річний чоловік та 74-річна жінка.

Ще один місцевий мешканець отримав гостру реакцію на стрес, уточнили у Харківській обласній прокуратурі.

“За попередніми даними, удар по місту був завданий УМПБ Д-30 СН. За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – написали правоохоронці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 11:39;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Авіабомба “прилетіла” по п’ятиповерхівці напередодні близько 21:00. Внаслідок обстрілу постраждав 44-річний чоловік та 74-річна жінка.".