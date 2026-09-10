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FPV-дроны терроризируют Дергачевскую и Золочевскую громады: есть пострадавший

Происшествия 11:17   10.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
FPV-дроны терроризируют Дергачевскую и Золочевскую громады: есть пострадавший

О двух «прилетах» FPV-дронов накануне, 9 сентября, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Об атаках БпЛА также рассказал МГ «Объектив» глава Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

Первый «прилет» FPV-дрона зафиксировали в Дергачах около 19:40. Он ударил по гражданскому авто – после чего оно загорелось. Примерно в 21:40 российский еще один FPV-дрон упал на открытую территорию. В обоих случаях информации о пострадавших не поступало.

«10 сентября около 05:00 российские войска FPV-дроном атаковали дом в селе Зрубанка Золочевской громады. В результате удара осколочные ранения локтя и пальцев правой кисти получил 41-летний мужчина. Его доставили в областную клиническую больницу», – рассказал начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

В результате попадания поврежден частный дом и хозпостройки.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2026 в 11:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О двух «прилетах» FPV-дронов накануне, 9 сентября, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. ".