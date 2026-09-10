FPV-дрони тероризують Дергачівську та Золочівську громади: є постраждалий

Про два “прильоти” FPV-дронів напередодні, 9 вересня, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Про атаки БпЛА також розповів МГ “Об’єктив” голова Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Перший “приліт” FPV-дрону зафіксували у Дергачах близько 19:40. Він ударив по цивільному авто – після чого воно спалахнуло. Приблизно о 21:40 російська ще один FPV-дрон впав на відкриту територію. В обох випадках інформації про постраждалих не надходило.

“10 вересня близько 05:00 російські війська FPV-дроном атакували домоволодіння у селі Зрубанка Золочівської громади. Унаслідок удару осколкові поранення ліктя та пальців правої кисті отримав 41-річний чоловік. Його доставили до обласної клінічної лікарні“, – розповів начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Внаслідок влучання пошкоджений приватний будинок та господарські споруди.