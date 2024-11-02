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Окупанти скинули авіабомби на Золочівську громаду – наслідки (фото)

Події 16:24   02.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Окупанти скинули авіабомби на Золочівську громаду – наслідки (фото) Фото: “Зоря”

За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, росіяни скинули дві авіабомби на громаду о 15:15, пише “Зоря”.

Фото: “Зоря”
Фото: “Зоря”

Вони впали на відкритій місцевості (поле) за межами с. Баранівка та с. Сніги. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила“, – передає “Зоря”.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 16:24;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, росіяни скинули дві авіабомби на громаду о 15.15, пише “Зоря”.".