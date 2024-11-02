Окупанти скинули авіабомби на Золочівську громаду – наслідки (фото)

За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, росіяни скинули дві авіабомби на громаду о 15:15, пише “Зоря”.

“Вони впали на відкритій місцевості (поле) за межами с. Баранівка та с. Сніги. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила“, – передає “Зоря”.