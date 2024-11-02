Окупанти скинули авіабомби на Золочівську громаду – наслідки (фото)
Фото: “Зоря”
За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, росіяни скинули дві авіабомби на громаду о 15:15, пише “Зоря”.
“Вони впали на відкритій місцевості (поле) за межами с. Баранівка та с. Сніги. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила“, – передає “Зоря”.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авиаобстрел, золочевская громада, росіяни;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 16:24;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, росіяни скинули дві авіабомби на громаду о 15.15, пише “Зоря”.".