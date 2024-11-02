У Чугуївському районі БЛПА вдарив по цивільному авто, поранені двоє чоловіків
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, російський БПЛА впав у Чугуївському районі близько 14:00.
Внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків.
“Ворожий БПЛА влучив у цивільний автомобіль в с. Білий Колодязь. 33-річний та 61-річний цивільні чоловіки отримали вибухові поранення, обоє госпіталізовані“, – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 19:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, російський БПЛА впав у Чугуївському районі близько 14:00.".