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У Чугуївському районі БЛПА вдарив по цивільному авто, поранені двоє чоловіків

Події 19:17   02.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Чугуївському районі БЛПА вдарив по цивільному авто, поранені двоє чоловіків

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, російський БПЛА впав у Чугуївському районі близько 14:00.

Внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків.

Ворожий БПЛА влучив у цивільний автомобіль в с. Білий Колодязь. 33-річний та 61-річний цивільні чоловіки отримали вибухові поранення, обоє госпіталізовані“, – зазначив Синєгубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 19:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, російський БПЛА впав у Чугуївському районі близько 14:00.".