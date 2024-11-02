У Чугуївському районі БЛПА вдарив по цивільному авто, поранені двоє чоловіків

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, російський БПЛА впав у Чугуївському районі близько 14:00.

Внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків.

“Ворожий БПЛА влучив у цивільний автомобіль в с. Білий Колодязь. 33-річний та 61-річний цивільні чоловіки отримали вибухові поранення, обоє госпіталізовані“, – зазначив Синєгубов.