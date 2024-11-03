Росіяни заявляють про успіхи під Куп’янськом – ISW не знаходить підтвердження
Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні поінформував: просування армії РФ на Харківщині немає: ні в районі Харкова, ні під Куп’янськом.
“Російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна 2 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів, – наголосили аналітики ISW. – 2 листопада російське Міноборони заявило, що російські війська захопили Першотравневе (на території Харківської області у напрямку на Борову – Ред.). Російські військові блогери заявили 2 листопада, що російські війська, що діють на південний схід від Куп’янська, просунулися в північну частину Загризового та в район Вишневого… Однак ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заяв”.
За даними Інституту вивчення війни, окупанти продовжують атакувати в районах Петропавлівки, Піщаного, Кругляківки, Коліснинівки, Загризового та Лозової.
Читайте також: “Ахіллес”: комплекси С-300, С-400 – проблема, яку можна вирішити
На Харківському напрямку обмежені спроби просунутися вперед армія РФ здійснювала в районі Вовчанська та Глибокого – 1 та 2 листопада.
“Але не просунулися”, – прокоментували в ISW.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, війна, купянское направление, наступ, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни заявляють про успіхи під Куп’янськом – ISW не знаходить підтвердження»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 07:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні поінформував: просування армії РФ на Харківщині немає: ні в районі Харкова, ні під Куп’янськом".