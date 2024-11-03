Росіяни заявляють про успіхи під Куп’янськом – ISW не знаходить підтвердження

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні поінформував: просування армії РФ на Харківщині немає: ні в районі Харкова, ні під Куп’янськом.

“Російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна 2 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів, – наголосили аналітики ISW. – 2 листопада російське Міноборони заявило, що російські війська захопили Першотравневе (на території Харківської області у напрямку на Борову – Ред.). Російські військові блогери заявили 2 листопада, що російські війська, що діють на південний схід від Куп’янська, просунулися в північну частину Загризового та в район Вишневого… Однак ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заяв”.

За даними Інституту вивчення війни, окупанти продовжують атакувати в районах Петропавлівки, Піщаного, Кругляківки, Коліснинівки, Загризового та Лозової.

На Харківському напрямку обмежені спроби просунутися вперед армія РФ здійснювала в районі Вовчанська та Глибокого – 1 та 2 листопада.

“Але не просунулися”, – прокоментували в ISW.