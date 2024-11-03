Live
  • Нд 03.11.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 41.22
  • EUR 44.85

Росіяни заявляють про успіхи під Куп’янськом – ISW не знаходить підтвердження

Події 07:39   03.11.2024
Оксана Горун
Росіяни заявляють про успіхи під Куп’янськом – ISW не знаходить підтвердження Ілюстрація: мапа DeepState

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні поінформував: просування армії РФ на Харківщині немає: ні в районі Харкова, ні під Куп’янськом.

“Російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна 2 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів, – наголосили аналітики ISW. – 2 листопада російське Міноборони заявило, що російські війська захопили Першотравневе (на території Харківської області у напрямку на Борову – Ред.). Російські військові блогери заявили 2 листопада, що російські війська, що діють на південний схід від Куп’янська, просунулися в північну частину Загризового та в район Вишневого… Однак ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заяв”.

За даними Інституту вивчення війни, окупанти продовжують атакувати в районах Петропавлівки, Піщаного, Кругляківки, Коліснинівки, Загризового та Лозової.

Читайте також: “Ахіллес”: комплекси С-300, С-400 – проблема, яку можна вирішити

На Харківському напрямку обмежені спроби просунутися вперед армія РФ здійснювала в районі Вовчанська та Глибокого – 1 та 2 листопада.

“Але не просунулися”, – прокоментували в ISW.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Генштаб заявив про численні авіаудари по Харківщині
Генштаб заявив про численні авіаудари по Харківщині
03.11.2024, 08:14
Сьогодні 2 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 листопада: яке свято та день в історії
02.11.2022, 06:00
У ЗСУ показали, як контратакували у центрі Вовчанська. Є полонені окупанти
У ЗСУ показали, як контратакували у центрі Вовчанська. Є полонені окупанти
02.11.2024, 10:35
Чугуїв обстріляли: у ДСНС повідомили про наслідки
Чугуїв обстріляли: у ДСНС повідомили про наслідки
03.11.2024, 07:56
Новини Харкова — головне за 3 листопада: як минула ніч, зведення Генштабу
Новини Харкова — головне за 3 листопада: як минула ніч, зведення Генштабу
03.11.2024, 08:19
Росіяни заявляють про успіхи під Куп’янськом – ISW не знаходить підтвердження
Росіяни заявляють про успіхи під Куп’янськом – ISW не знаходить підтвердження
03.11.2024, 07:39

Новини за темою:

07:35
ISW: ЗСУ просунулися у Вовчанську, але втратили території на Куп’янщині
07:55
Росіяни захопили Кругляківку і тепер чекають на контрудар від ЗСУ – ISW
11:47
Просування РФ на Куп’янщині: що відомо про успіхи росіян (ISW)
08:22
ISW: Війська РФ просунулися на південний схід від Куп’янська – незначно
08:55
ISW: РФ намагається закріпитися біля Оскола та наступати на Куп’янськ-Вузловий

Ви читали новину: «Росіяни заявляють про успіхи під Куп’янськом – ISW не знаходить підтвердження»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 07:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні поінформував: просування армії РФ на Харківщині немає: ні в районі Харкова, ні під Куп’янськом".