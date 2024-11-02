“Ахіллес”: комплекси С-300, С-400 – проблема, яку можна вирішити
Командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону розповів про основні проблеми ЗСУ на Харківському та Куп’янському напрямку.
За його словами, основна проблема на півночі Харківщини – авіація та комплекси С-300 та С-400. Однак це можна легко вирішити.
“І вирішення проблеми знаходиться в руках наших партнерів. Це дозволи на застосування далекобійної зброї по території РФ у глибину для того, щоб можна було бити по летовищах ближнього базування і змушувати авіацію противника весь час мігрувати. Не давати можливість працювати так інтенсивно. По відтинках, де працює 92-га ОШБр та ніші бригади тримають оборону на Харківщині, противник успіху не має. Своєчасно виявляється, наноситься ураження і противник точно себе не почуває себе вільно. Противник скаржиться на те, що десь не бажає виходити на позиції, бо їх повбивають, але система примусу змушує виходити на позиції. І весь час намагаються підтягувати резерви для того, щоб нарощувати ударно-штурмові дії.”, – зазначив Федоренко.
На Куп’янському напрямку, зазначив командир батальйону, ситуація набагато складніша.
“Неспівмірні сили та засоби. Противник застосовує авіацію, артилерію, системи реактивного вогню, безпілотні системи у значній кількості і живу силу. Основний найдешевший ресурс противника – це жива сила, яка намагається прорвати бойові порядки і заскочивши комбіновано. Їм важливо закріпитися на Лівобережному плацдармі. Зараз Кругляківка – це одна з найскладніших зон“, – додав Федоренко.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону розповів про основні проблеми ЗСУ на Харківському та Куп’янському напрямку.".