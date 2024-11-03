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КАБ долетел до Чугуева — информация полиции

Происшествия 09:55   03.11.2024
Оксана Горун
КАБ долетел до Чугуева — информация полиции Фото: Vitaly V. Kuzmin

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко 3 ноября сообщил, что накануне вечером по Чугуеву ударил КАБ.

«Чугуев. 2 ноября, 22:50: КАБ. Повреждены окна двухэтажного здания учебного заведения, произошло возгорание сухой травы», — проинформировал Тимошко.

Он также сообщил, что ферму в селе Макариха, которая горела ночью, атаковали два БПЛА «Shahed».

«Разрушен коровник. Погибли две коровы. Возник пожар», — отметил начальник ГУНП.

Тип оружия, из которого утром, в 05:21, ударили по Купянску-Узловому, еще устанавливают. Там повреждены жилые дома.

Также Тимошко сообщил, что в 2 часа ночи россияне обстреляли Казачью Лопань. Тип оружия устанавливают.

«Повреждены шесть жилых домов, хозяйственные постройки, дворовые здания», — уточнил главный полицейский Харьковщины.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 09:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко 3 ноября сообщил, что накануне вечером по Чугуеву ударил КАБ".