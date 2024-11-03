КАБ долетел до Чугуева — информация полиции
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко 3 ноября сообщил, что накануне вечером по Чугуеву ударил КАБ.
«Чугуев. 2 ноября, 22:50: КАБ. Повреждены окна двухэтажного здания учебного заведения, произошло возгорание сухой травы», — проинформировал Тимошко.
Он также сообщил, что ферму в селе Макариха, которая горела ночью, атаковали два БПЛА «Shahed».
«Разрушен коровник. Погибли две коровы. Возник пожар», — отметил начальник ГУНП.
Тип оружия, из которого утром, в 05:21, ударили по Купянску-Узловому, еще устанавливают. Там повреждены жилые дома.
Также Тимошко сообщил, что в 2 часа ночи россияне обстреляли Казачью Лопань. Тип оружия устанавливают.
«Повреждены шесть жилых домов, хозяйственные постройки, дворовые здания», — уточнил главный полицейский Харьковщины.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, новости Харькова, обстрелы, тимошко, Чугуїв, Чугуев, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 09:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко 3 ноября сообщил, что накануне вечером по Чугуеву ударил КАБ".