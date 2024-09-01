По Палацу спорту летіли С-300 й Іскандери, у Харкові постраждали двоє немовлят
Крім Харкова, по якому близько 13-ї години 1 вересня було випущено понад десять ракет – як Іскандер-М, так і С-300, вдень під ударом було селище Есхар Чугуївського району, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.
▪️Внаслідок влучання біля торговельного центру в Салтівському районі по медичну допомогу звернувся 21 постраждалий. Серед них троє дітей та два медпрацівники. Ворог завдав ударів ракетами Іскандер-М.
▪️Біля спорткомплексу у Немишлянському районі постраждали 18 людей, з них дві дитини. За даними вибухотехників, на території Палацу спорту було шість “прильотів”: три влучання ракетами С-300 та три – Іскандер-М.
▪️Також зафіксовані два влучання у селищі Есхар Чугуївського району. Ніхто не постраждав.
Як уточнили в облпрокуратурі, серед 44 постраждалих у Харкові – семеро дітей, з них двоє хлопчиків у віці трьох місяців.
Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали після 13:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що ворог завдав близько десяти ударів по трьох локаціях: Палацу спорту, торговому центру у Салтівському районі та поряд із гідропарком у Київському районі. Пізніше він повідомив, що двоє дорослих та двоє дітей — у тяжкому стані. У 6-річної дитини – гостра реакція на стрес. Відомо про 44 постраждалих. Як інформував мер Ігор Терехов, внаслідок удару по Салтівському району було пошкоджено газопровід, там сталося загоряння. За даними керівника облпрокуратури Олександра Фільчакова, сім ракет вдарили по трьох районах міста. У Немишлянському зруйнований Палац спорту, у Салтівському – ракети впали за кілька метрів від входу до гіпермаркету, у Київському — у приватному секторі. Станція метро “Академіка Павлова” після обстрілу працювала в режимі укриття, поїзди проїжджали її без зупинок. О 14:43 рух Салтівською лінією був відновлений у звичайному режимі.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 18:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Крім Харкова, по якому близько 13-ї години 1 вересня було випущено понад десять ракет – як Іскандер-М, так і С-300, вдень під ударом було селище Есхар Чугуївського району, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.".