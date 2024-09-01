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Після ударів росіян станція метро на Салтівці у Харкові працювала як укриття

Суспільство 14:42   01.09.2024
Оксана Якушко
Після ударів росіян станція метро на Салтівці у Харкові працювала як укриття

Наразі рух “Салтівської” лінії відновили. А відразу після ракетного удару станція метро “Академіка Павлова” тимчасово працювала виключно в режимі укриття, повідомила пресслужба підземки.

«Поїзді слідували Салтівською лінією метрополітену без зупинки на вказаній станції», – заявили в метрополітені.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 14:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі станція метро “Академіка Павлова” тимчасово працює виключно в режимі укриття, повідомила пресслужба підземки.".