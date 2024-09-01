Після ударів росіян станція метро на Салтівці у Харкові працювала як укриття
Наразі рух “Салтівської” лінії відновили. А відразу після ракетного удару станція метро “Академіка Павлова” тимчасово працювала виключно в режимі укриття, повідомила пресслужба підземки.
«Поїзді слідували Салтівською лінією метрополітену без зупинки на вказаній станції», – заявили в метрополітені.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Академика Павлова, метро, станция метро, укрытие;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 14:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі станція метро “Академіка Павлова” тимчасово працює виключно в режимі укриття, повідомила пресслужба підземки.".