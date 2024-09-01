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До 28 зросла кількість постраждалих у Харкові, лікар у тяжкому стані

Події 14:16   01.09.2024
Оксана Якушко
До 28 зросла кількість постраждалих у Харкові, лікар у тяжкому стані

Число постраждалих збільшилося до 22 осіб у Салтівському районі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. 

“22 поранених у Салтівському районі, двоє з них перебувають у важкому стані. І шість у Немишлянському. Загалом на цю хвилину 28”, – повідомив Терехов.

«Серед поранених – двоє медиків, лікар – у тяжкому стані», – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: У Харкові – 6 поранених, серед них – 6-річна дитина – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 14:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Число постраждалих збільшилося до 22 осіб у Салтівському районі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. ".