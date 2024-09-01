До 28 зросла кількість постраждалих у Харкові, лікар у тяжкому стані

Число постраждалих збільшилося до 22 осіб у Салтівському районі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“22 поранених у Салтівському районі, двоє з них перебувають у важкому стані. І шість у Немишлянському. Загалом на цю хвилину 28”, – повідомив Терехов.

«Серед поранених – двоє медиків, лікар – у тяжкому стані», – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.