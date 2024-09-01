До 28 зросла кількість постраждалих у Харкові, лікар у тяжкому стані
Число постраждалих збільшилося до 22 осіб у Салтівському районі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“22 поранених у Салтівському районі, двоє з них перебувають у важкому стані. І шість у Немишлянському. Загалом на цю хвилину 28”, – повідомив Терехов.
«Серед поранених – двоє медиків, лікар – у тяжкому стані», – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, врач, Олег Синегубов, пострадалі, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 14:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Число постраждалих збільшилося до 22 осіб у Салтівському районі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. ".