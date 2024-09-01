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До 28 выросло количество пострадавших в Харькове, врач в тяжелом состоянии

Происшествия 14:16   01.09.2024
Оксана Якушко
До 28 выросло количество пострадавших в Харькове, врач в тяжелом состоянии

Число пострадавших увеличилось до 22 человек в Салтовском районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. 

«22 раненых в Салтовском районе, двое из них находятся в тяжелом состоянии. И шесть в Немышлянском. В общей сложности на данную минуту 28», — сообщил Терехов.

«Среди раненых – двое медиков, врач – в тяжелом состоянии», – рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: В Харькове – 6 раненых, среди них – 6-летний ребенок – Синегубов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 14:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Число пострадавших увеличилось до 22 человек в Салтовском районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. ".