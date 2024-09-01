До 28 выросло количество пострадавших в Харькове, врач в тяжелом состоянии

Число пострадавших увеличилось до 22 человек в Салтовском районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«22 раненых в Салтовском районе, двое из них находятся в тяжелом состоянии. И шесть в Немышлянском. В общей сложности на данную минуту 28», — сообщил Терехов.

«Среди раненых – двое медиков, врач – в тяжелом состоянии», – рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.