В Харькове – 6 раненых, среди них – 6-летний ребенок – Синегубов

На данный момент – шесть раненых, среди них шестилетний ребенок с острой реакцией на стресс, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Среди поврежденной инфраструктуры в результате вражеских прилетов – торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома», — рассказал Синегубов.