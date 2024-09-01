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В Харькове – 6 раненых, среди них – 6-летний ребенок – Синегубов

Происшествия 13:50   01.09.2024
Оксана Якушко
В Харькове – 6 раненых, среди них – 6-летний ребенок – Синегубов

На данный момент – шесть раненых, среди них шестилетний ребенок с острой реакцией на стресс, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Среди поврежденной инфраструктуры в результате вражеских прилетов – торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 13:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент – шесть раненых, среди них шестилетний ребенок с острой реакцией на стресс, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".