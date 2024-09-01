У Харкові – 6 поранених, серед них – 6-річна дитина – Синєгубов
Наразі шестеро поранених, серед них 6-річна дитина з гострою реакцією на стрес, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів – торговий центр, об’єкт спортивної інфраструктури, житлові будинки”, – розповів Синегубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: объект спортивной инфраструктуры, поранені, сінєгубов, торговый центр, удар, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 13:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі шестеро поранених, серед них 6-річна дитина з гострою реакцією на стрес, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".