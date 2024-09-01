У Харкові – 6 поранених, серед них – 6-річна дитина – Синєгубов

Наразі шестеро поранених, серед них 6-річна дитина з гострою реакцією на стрес, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів – торговий центр, об’єкт спортивної інфраструктури, житлові будинки”, – розповів Синегубов.