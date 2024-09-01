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У Харкові – 6 поранених, серед них – 6-річна дитина – Синєгубов

Події 13:50   01.09.2024
Оксана Якушко
У Харкові – 6 поранених, серед них – 6-річна дитина – Синєгубов

Наразі шестеро поранених, серед них 6-річна дитина з гострою реакцією на стрес, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів – торговий центр, об’єкт спортивної інфраструктури, житлові будинки”, – розповів Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 13:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі шестеро поранених, серед них 6-річна дитина з гострою реакцією на стрес, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".