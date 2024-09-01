Россияне нанесли около 10 ударов по Харькову, пострадали медики

Армия РФ нанесла по городу не менее 10 ударов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Есть повреждения гражданской инфраструктуры и потерпевшие. Количество уточняется. Есть угроза повторных ударов! – Синегубов.

«Один из ударов пришелся по району частной застройки. Горят несколько подворий, супермаркет. Есть пострадавшие, в их числе медики», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также: Серия взрывов прозвучала в Харькове