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Серия взрывов прозвучала в Харькове

Происшествия 13:07   01.09.2024
Оксана Якушко
Серия взрывов прозвучала в Харькове

В Харькове раздаются взрывы.

«В Харькове раздаются взрывы!! Будьте осторожны!» — обратился к горожанам мер города Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 13:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове раздаются взрывы.".