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Серія вибухів пролунала у Харкові

Події 13:07   01.09.2024
Оксана Якушко
Серія вибухів пролунала у Харкові

У Харкові лунають вибухи.

“У Харкові лунають вибухи!! Будьте обережні!” – звернувся до городян мер міста Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 13:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові лунають вибухи.".