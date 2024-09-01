Росіяни завдали удару по Люботину під Харковом, троє постраждалих – Синєгубов
Внаслідок удару пошкоджено цивільне підприємство у Люботині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Є троє постраждалих: чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років. Загрози життю потерпілих немає, медики надають допомогу», – розповів Синєгубов.
Раніше Ігор Терехов зазначив, що останній удар росіян був по передмісті.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Люботин, Олег Синегубов, пострадалі, росіяни, удар, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 12:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару пошкоджено цивільне підприємство у Люботині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".