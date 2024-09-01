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Росіяни завдали удару по Люботину під Харковом, троє постраждалих – Синєгубов

Події 12:09   01.09.2024
Оксана Якушко
Росіяни завдали удару по Люботину під Харковом, троє постраждалих – Синєгубов

Внаслідок удару пошкоджено цивільне підприємство у Люботині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Є троє постраждалих: чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років. Загрози життю потерпілих немає, медики надають допомогу», – розповів Синєгубов.

Раніше Ігор Терехов зазначив, що останній удар росіян був по передмісті.

Читайте також: Росіяни завдали удару по Харкову – Терехов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару пошкоджено цивільне підприємство у Люботині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".