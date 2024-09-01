Росіяни завдали удару по Люботину під Харковом, троє постраждалих – Синєгубов

Внаслідок удару пошкоджено цивільне підприємство у Люботині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Є троє постраждалих: чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років. Загрози життю потерпілих немає, медики надають допомогу», – розповів Синєгубов.

Раніше Ігор Терехов зазначив, що останній удар росіян був по передмісті.