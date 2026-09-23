У центрі Харкова тимчасово заборонять паркувати машини – де та коли

Про те, що в центрі Харкова тимчасово заборонять паркуватись, розповіли вранці 23 вересня у пресслужбі мерії.

Так залишати машини не можна буде на вулиці Сумській на ділянці від вулиці Жон Мироносиць до вулиці Римарської під час руху в бік площі Конституції. Заборона діятиме до 24 вересня.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з благоустрою міста“, – передають у пресслужбі мерії.

Крім того, до 26 вересня обмежене паркування транспорту на майдані Конституції, на ділянці від провулка Мечнікова до провулка Ярмаркового при русі в бік проспекту Героїв Харкова