Россияне нанесли удар по Люботину под Харьковом, трое пострадавших – Синегубов

В результате удара повреждено гражданское предприятие в Люботине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Есть три пострадавших: мужчины 70 и 57 лет, а также женщина 59 лет. Угрозы жизни пострадавших нет, медики оказывают помощь», – рассказал Синегубов.

Ранее Игорь Терехов отметил, что последний удар россиян был по пригороду.