Россияне нанесли удар по Люботину под Харьковом, трое пострадавших – Синегубов
В результате удара повреждено гражданское предприятие в Люботине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Есть три пострадавших: мужчины 70 и 57 лет, а также женщина 59 лет. Угрозы жизни пострадавших нет, медики оказывают помощь», – рассказал Синегубов.
Ранее Игорь Терехов отметил, что последний удар россиян был по пригороду.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Люботин, Олег Синегубов, пострадавшие, россияне, удар, хова;
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 12:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара повреждено гражданское предприятие в Люботине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".