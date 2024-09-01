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Россияне нанесли удар по Люботину под Харьковом, трое пострадавших – Синегубов

Происшествия 12:09   01.09.2024
Оксана Якушко
Россияне нанесли удар по Люботину под Харьковом, трое пострадавших – Синегубов

В результате удара повреждено гражданское предприятие в Люботине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Есть три пострадавших: мужчины 70 и 57 лет, а также женщина 59 лет. Угрозы жизни пострадавших нет, медики оказывают помощь», – рассказал Синегубов.

Ранее Игорь Терехов отметил, что последний удар россиян был по пригороду.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 12:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара повреждено гражданское предприятие в Люботине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".