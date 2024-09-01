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Россияне нанесли удар по Харькову – Терехов

Происшествия 11:43   01.09.2024
Оксана Якушко
Россияне нанесли удар по Харькову – Терехов

Информацию об атаке по Харькову подтвердил мэр города Игорь Терехов.

«Удар по Харькову. Информация о раненых и разрушениях уточняется», — заявил Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 11:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информацию об атаке по Харькову подтвердил мэр города Игорь Терехов.".