Россияне нанесли удар по Харькову – Терехов
Информацию об атаке по Харькову подтвердил мэр города Игорь Терехов.
«Удар по Харькову. Информация о раненых и разрушениях уточняется», — заявил Терехов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Игорь Терехов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 11:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информацию об атаке по Харькову подтвердил мэр города Игорь Терехов.".