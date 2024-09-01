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Росіяни завдали удару по Харкову – Терехов

Події 11:43   01.09.2024
Оксана Якушко
Росіяни завдали удару по Харкову – Терехов

Інформацію про атаку по Харкову підтвердив мер міста Ігор Терехов.

«Удар по Харкову. Інформація про поранених та руйнування уточнюється», — заявив Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 11:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформацію про атаку по Харкову підтвердив мер міста Ігор Терехов.".