Росіяни завдали удару по Харкову – Терехов
Інформацію про атаку по Харкову підтвердив мер міста Ігор Терехов.
«Удар по Харкову. Інформація про поранених та руйнування уточнюється», — заявив Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 11:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформацію про атаку по Харкову підтвердив мер міста Ігор Терехов.".