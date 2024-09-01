У Харкові «прильоти» по Палацу спорту, ТРЦ і біля гідропарку – Синєгубов

У Харкові внаслідок масованого ворожого удару близько 13:00 – 29 постраждалих, серед них двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Серед поранених – два медики. Інформації про загиблих наразі немає.

“Однак остаточні висновки робити зарано, оскільки ще триває ліквідація наслідків”, – уточнив Синєгубов.

За його даними, військові РФ завдали ударів по трьох локаціях: Палацу спорту, торговому центру в Салтівському районі та поряд із гідропарком у Київському районі. Синєгубов зазначив, що було близько десяти влучань по цивільній інфраструктурі.

«Торговельний центр був вдень заповнений людьми. Було два удари. По Палацу спорту, за попередньою інформацією, було чотири удари. Там так само є цивільні поранені. І ще “прильоти” по відкритій місцевості, по парковій зоні, там де ми ще аналізуємо наслідки», — сказав начальник ХОВА.

Тип зброї, якою били по місту, Синєгубов поки що назвати не може. За попередньою інформацією правоохоронців, зокрема були застосовані «Іскандери».

Відео: ХОВА

Як інформує мер Ігор Терехов, внаслідок удару по Салтівському району було пошкоджено газопровід, є загоряння. Наразі евакуйовані 30 осіб. На місці працюють усі відповідні служби. За даними мера, у Салтівському районі 22 постраждалих, серед яких двоє дітей та два медики.

Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали після 13:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що ворог завдав близько десяти ударів по місту. Пізніше він повідомив, що серед постраждалих – 6-річна дитина з гострою реакцією на стрес. Станція метро “Академіка Павлова” після обстрілу працювала у режимі укриття, поїзди проїжджали її без зупинок. О 14:43 рух Салтівською лінією було відновлено у звичайному режимі.