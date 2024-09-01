В Харькове «прилеты» по Дворцу спорта, ТРЦ и у гидропарка — Синегубов (видео)

В Харькове в результате массированного вражеского удара около 13:00 — 29 пострадавших, среди них двое взрослых и двое детей в тяжелом состоянии, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Среди раненых — два медика. Информации о погибших на данный момент нет.

«Однако еще окончательные выводы делать рано, поскольку еще продолжается ликвидация последствий», — уточнил Синегубов.

По его данным, военные РФ нанесли удары по трем локациям: Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с Гидропарком в Киевском районе. Синегубов отметил, что было около десяти попаданий по гражданской инфраструктуре.

«Торговый центр был днем заполнен людьми. Было два удара. По Дворцу спорта, по предварительной информации, было четыре удара. Там так же есть гражданские раненые. И еще «прилеты» по открытой местности, по парковой зоне, там где мы еще анализируем последствия», — сказал начальник ХОВА.

Тип оружия, которым били по городу, Синегубов пока назвать не может. По предварительной информации правоохранителей, в том числе были «Искандеры».

Как информирует мэр Игорь Терехов, в результате удара по Салтовскому району был поврежден газопровод, есть возгорание. На данный момент эвакуированы 30 человек. На месте работают все соответствующие службы. По данным мэра, в Салтовском районе 22 пострадавших, среди которых двое детей и два медика.

Напомним, взрывы в Харькове гремели после 13:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что враг нанес около десяти ударов по городу. Позже он сообщил, что среди пострадавших — 6-летний ребенок с острой реакцией на стресс. Станция метро «Академика Павлова» после обстрела работала в режиме укрытия, поезда проезжали ее без остановок. В 14:43 движение по Салтовской линии было возобновлено в обычном режиме.