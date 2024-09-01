Live
  • Вс 01.09.2024
  • Харьков  +32°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.7

В Харькове «прилеты» по Дворцу спорта, ТРЦ и у гидропарка — Синегубов (видео)

Происшествия 15:07   01.09.2024
Елена Нагорная
В Харькове «прилеты» по Дворцу спорта, ТРЦ и у гидропарка — Синегубов (видео)

В Харькове в результате массированного вражеского удара около 13:00 — 29 пострадавших, среди них двое взрослых и двое детей в тяжелом состоянии, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Среди раненых — два медика. Информации о погибших на данный момент нет.

«Однако еще окончательные выводы делать рано, поскольку еще продолжается ликвидация последствий», — уточнил Синегубов.

По его данным, военные РФ нанесли удары по трем локациям: Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с Гидропарком в Киевском районе. Синегубов отметил, что было около десяти попаданий по гражданской инфраструктуре.

«Торговый центр был днем заполнен людьми. Было два удара. По Дворцу спорта, по предварительной информации, было четыре удара. Там так же есть гражданские раненые. И еще «прилеты» по открытой местности, по парковой зоне, там где мы еще анализируем последствия», — сказал начальник ХОВА.

Тип оружия, которым били по городу, Синегубов пока назвать не может. По предварительной информации правоохранителей, в том числе были «Искандеры».

Как информирует мэр Игорь Терехов, в результате удара по Салтовскому району был поврежден газопровод, есть возгорание. На данный момент эвакуированы 30 человек. На месте работают все соответствующие службы. По данным мэра, в Салтовском районе 22 пострадавших, среди которых двое детей и два медика.

Напомним, взрывы в Харькове гремели после 13:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что враг нанес около десяти ударов по городу. Позже он сообщил, что среди пострадавших — 6-летний ребенок с острой реакцией на стресс. Станция метро «Академика Павлова» после обстрела работала в режиме укрытия, поезда проезжали ее без остановок. В 14:43 движение по Салтовской линии было возобновлено в обычном режиме.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове «прилеты» по Дворцу спорта, ТРЦ и у гидропарка — Синегубов (видео)
В Харькове «прилеты» по Дворцу спорта, ТРЦ и у гидропарка — Синегубов (видео)
01.09.2024, 15:07
Главные новости 1.09: последствия ударов по Харькову и области, новая атака
Главные новости 1.09: последствия ударов по Харькову и области, новая атака
01.09.2024, 14:20
Враг перегруппировывается вблизи Глубокого и Лукьянцев, в Волчанске – штурмует
Враг перегруппировывается вблизи Глубокого и Лукьянцев, в Волчанске – штурмует
31.08.2024, 11:57
После ударов россиян станция метро на Салтовке в Харькове работала как укрытие
После ударов россиян станция метро на Салтовке в Харькове работала как укрытие
01.09.2024, 14:42
До 28 выросло количество пострадавших в Харькове, врач в тяжелом состоянии
До 28 выросло количество пострадавших в Харькове, врач в тяжелом состоянии
01.09.2024, 14:16
Серия взрывов прозвучала в Харькове
Серия взрывов прозвучала в Харькове
01.09.2024, 13:07

Новости по теме:

15:57
КАБ ударил по детской площадке в Харькове: погиб ребенок, есть еще погибшие
15:56
Мэр: в Харькове «прилеты» в трех местах, в Индустриальном районе — в 12-этажку
15:37
«Прилеты» не только в Харькове, но и в Чугуеве — Синегубов (обновлено)
22:46
Главные новости Харькова 29 августа: ПВО ночью сбивала ракеты под Харьковом
12:22
Взрывы будут слышны сегодня в обед в Харьковской области

Вы читали новость: «В Харькове «прилеты» по Дворцу спорта, ТРЦ и у гидропарка — Синегубов (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 15:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в результате массированного вражеского удара около 13:00 — 29 пострадавших, среди них двое взрослых и двое детей в тяжелом состоянии, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.".