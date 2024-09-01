По Дворцу спорта летели С-300 и Искандеры, в Харькове пострадали два младенца

Кроме Харькова, по которому около 13 часов 1 сентября было выпущено более десяти ракет — как Искандер-М, так и С-300, днем под ударом был поселок Эсхар Чугуевского района, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

▪️ В результате попадания возле торгового центра в Салтовском районе медицинскую помощь получил 21 пострадавший. Среди них трое детей и два медработника. Враг нанес удары ракетами Искандер-М.

▪️ Возле спорткомплекса в Немышлянском районе пострадали 18 человек, из них два ребенка. По данным взрывотехников, на территории Дворца спорта было шесть «прилетов»: три попадания ракетами С-300 и три — Искандер-М.

▪️ Также зафиксированы два попадания в поселке Эсхар Чугуевского района. Никто не пострадал.

Как уточнили в облпрокуратуре, среди 44 пострадавших в Харькове — семеро детей, из них два мальчика в возрасте трех месяцев.

Напомним, взрывы в Харькове гремели после 13:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что враг нанес около десяти ударов по трем локациям: Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с гидропарком в Киевском районе. Позже он сообщил, что двое взрослых и двое детей — в тяжелом состоянии. Известно о 44 пострадавших. Как сообщал мэр Игорь Терехов, в результате удара по Салтовскому району был поврежден газопровод, там произошло возгорание. По данным руководителя облпрокуратуры Александра Фильчакова, семь ракет ударили по трем районам города. В Немышлянском разрушен Дворец спорта, в Салтовском — ракеты упали в нескольких метрах от входа в гипермаркет, в Киевском — в частном секторе. Станция метро «Академика Павлова» после обстрела работала в режиме укрытия, поезда проезжали ее без остановок. В 14:43 движение по Салтовской линии было возобновлено в обычном режиме.