Live
  • Вс 01.09.2024
  • Харьков  +30°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.7

По Дворцу спорта летели С-300 и Искандеры, в Харькове пострадали два младенца

Происшествия 18:08   01.09.2024
Елена Нагорная
По Дворцу спорта летели С-300 и Искандеры, в Харькове пострадали два младенца

Кроме Харькова, по которому около 13 часов 1 сентября было выпущено более десяти ракет — как Искандер-М, так и С-300, днем под ударом был поселок Эсхар Чугуевского района, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

▪️ В результате попадания возле торгового центра в Салтовском районе медицинскую помощь получил 21 пострадавший. Среди них трое детей и два медработника. Враг нанес удары ракетами Искандер-М.

▪️ Возле спорткомплекса в Немышлянском районе пострадали 18 человек, из них два ребенка. По данным взрывотехников, на территории Дворца спорта было шесть «прилетов»: три попадания ракетами С-300 и три — Искандер-М.

▪️ Также зафиксированы два попадания в поселке Эсхар Чугуевского района. Никто не пострадал.

Как уточнили в облпрокуратуре, среди 44 пострадавших в Харькове — семеро детей, из них два мальчика в возрасте трех месяцев.

Напомним, взрывы в Харькове гремели после 13:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что враг нанес около десяти ударов по трем локациям: Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с гидропарком в Киевском районе. Позже он сообщил, что двое взрослых и двое детей — в тяжелом состоянии. Известно о 44 пострадавших. Как сообщал мэр Игорь Терехов, в результате удара по Салтовскому району был поврежден газопровод, там произошло возгорание. По данным руководителя облпрокуратуры Александра Фильчакова, семь ракет ударили по трем районам города. В Немышлянском разрушен Дворец спорта, в Салтовском — ракеты упали в нескольких метрах от входа в гипермаркет, в Киевском — в частном секторе. Станция метро «Академика Павлова» после обстрела работала в режиме укрытия, поезда проезжали ее без остановок. В 14:43 движение по Салтовской линии было возобновлено в обычном режиме.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
После ударов россиян станция метро на Салтовке в Харькове работала как укрытие
После ударов россиян станция метро на Салтовке в Харькове работала как укрытие
01.09.2024, 14:42
Удар по Харькову: что известно на сейчас — данные прокуратуры (видео)
Удар по Харькову: что известно на сейчас — данные прокуратуры (видео)
01.09.2024, 17:31
Главные новости 1.09: массированный удар по Харькову — 44 пострадавших
Главные новости 1.09: массированный удар по Харькову — 44 пострадавших
01.09.2024, 18:20
По Дворцу спорта летели С-300 и Искандеры, в Харькове пострадали два младенца
По Дворцу спорта летели С-300 и Искандеры, в Харькове пострадали два младенца
01.09.2024, 18:08
Враг перегруппировывается вблизи Глубокого и Лукьянцев, в Волчанске – штурмует
Враг перегруппировывается вблизи Глубокого и Лукьянцев, в Волчанске – штурмует
31.08.2024, 11:57
Предварительно, Искандеры: семь ракет ударили по трем районам Харькова (видео)
Предварительно, Искандеры: семь ракет ударили по трем районам Харькова (видео)
01.09.2024, 16:04

Новости по теме:

15:07
В Харькове «прилеты» по Дворцу спорта, ТРЦ и у гидропарка — Синегубов (видео)
15:57
КАБ ударил по детской площадке в Харькове: погиб ребенок, есть еще погибшие
15:56
Мэр: в Харькове «прилеты» в трех местах, в Индустриальном районе — в 12-этажку
15:37
«Прилеты» не только в Харькове, но и в Чугуеве — Синегубов (обновлено)
22:46
Главные новости Харькова 29 августа: ПВО ночью сбивала ракеты под Харьковом

Вы читали новость: «По Дворцу спорта летели С-300 и Искандеры, в Харькове пострадали два младенца»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 18:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кроме Харькова, по которому около 13 часов 1 сентября было выпущено более десяти ракет — как Искандер-М, так и С-300, днем под ударом был поселок Эсхар Чугуевского района, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".