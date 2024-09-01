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Предварительно, Искандеры: семь ракет ударили по трем районам Харькова (видео)

Происшествия 16:04   01.09.2024
Оксана Якушко
Предварительно, Искандеры: семь ракет ударили по трем районам Харькова (видео) Фото: Скриншот

Сегодня около 13 часов российские военные с территории РФ совершили массированный обстрел города Харькова. Они использовали баллистические ракеты. Предварительно, россияне ударили по Харькову ракетами типа «Искандер-М», сообщил руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков.

«Эти семь ракет попали в трех районах города – в Киевском, Салтовском и Немышлянском. В Немышлянском районе разрушен Дворец спорта – это культовое место для молодежи довоенного времени. Что касается Салтовского района, то ракеты попали в нескольких метрах от входа в гипермаркет», – рассказал Фильчаков.

В настоящее время идет операция по разбору завалов в спорткомплексе, под завалами до сих пор могут находиться люди, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Один человек, работающий там электриком, был заблокирован среди завалов. Он уже в безопасности. У спорткомплекса зафиксировано по меньшей мере шесть «прилетов», часть из которых — в землю», — заявил Синегубов.

Напомним, взрывы в Харькове гремели после 13:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что враг нанес около десяти ударов по трем локациям: Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с гидропарком в Киевском районе. Позже он сообщил 0 29 пострадавших, из них двое взрослых и двое детей — в тяжелом состоянии. У 6-летнего ребенка — острая реакция на стресс. Как информировал мэр Игорь Терехов, в результате удара по Салтовскому району был поврежден газопровод, там произошло возгорание. Среди 22 пострадавших в Салтовском районе — двое детей и два медика. По предварительной информации правоохранителей, враг, в том числе применил «Искандеры». Станция метро «Академика Павлова» после обстрела работала в режиме укрытия, поезда проезжали ее без остановок. В 14:43 движение по Салтовской линии было возобновлено в обычном режиме.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 16:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня около 13 часов российские военные с территории РФ совершили массированный обстрел города Харькова. Они использовали баллистические ракеты. Предварительно, россияне ударили по Харькову ракетами типа «Искандер-М», сообщил руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков.".